Waddinxveen krijgt college met drie vrouwen

WADDINXVEEN - VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks gaan het college van burgemeester en wethouders vormen in de gemeente Waddinxveen. Onder leiding van voormalig wethouder Martin Kraaijestein (PvdA) is het nieuwe college gevormd.

Vrijdag wordt het akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd en worden de vier kandidaat-wethouders voorgesteld. Dat zijn Gezina Atzema namens de VVD, Hannie van der Wal - Hortensius namens D66, Kirsten Schippers van Weerbaar Waddinxveen en de enige man, Henry ten Zijthoff voor de lijstcombinatie PvdA/GroenLinks. Het motto van het coalitieakkoord is 'Samen Verantwoord Vernieuwen'.

Met elf vrouwen tegenover tien mannen is de gemeente Waddinxveen één van de twee Nederlandse gemeenten waar de vrouwen in de net verkozen gemeenteraad in de meerderheid zijn. Dat is een stijging van vijf zetels ten opzichte van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Vooral de partij Weerbaar Waddinxveen springt erboven uit: die fractie bestaat alleen maar uit vrouwen.

LEES OOK: Regeren of knarsetanden? Deze partijen gaan jouw gemeente besturen