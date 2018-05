Gedoe om afsluiting brug: 'Dit is gewoon een misser van het college'

LEIDERDORP - De afsluiting van een belangrijke brug in Leiderdorp leidt tot veel consternatie. De brug is afgesloten omdat er onderhoud moet worden gepleegd aan de weg, maar volgens ondernemers en veel inwoners is daarover veel te weinig en te laat gecommuniceerd door de gemeente.

Het was maandagochtend druk bij de afslag richting Leiderdorp. Wie vanaf de A4 via de Stierenbrug Leiderdorp in wil, komt bedrogen uit: de brug is afgesloten. Alleen de bus en hulpdiensten mogen er nog overheen. Het oude dorp is vanaf dit punt alleen nog via een flinke omweg door Leiden te bereiken.

Oorzaak is de vervanging van het versleten wegdek op een kruispunt net voorbij de brug. Er wordt nu stiller asfalt aangelegd, maar dat betekent dat de brug richting Leiderdorp dicht is tot 22 juni. Leiderdorp uit rijden richting Leiden kan wel.



Veel klachten

Ondernemers klagen steen en been over de afsluiting van de brug. Het dorp zou zo’n beetje onbereikbaar zijn geworden. 'We merken echt dat het voor onze klanten uit Leiden en Zoeterwoude lastig is om ons te bereiken', zegt ondernemer Robert de Vries in de Leiderdorpse Oranjewijk. 'Ik moet nu naar de klanten toe en dat kost me door de files veel tijd.'

Bovendien vindt de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV) dat de werkzaamheden veel te lang duren. 'Het duurt heel lang', zegt Jan Abbink van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging. 'In zes weken tijd kunnen ze in Amsterdam de hele A10 vernieuwen en die tijd hebben ze hier nodig voor een kruispunt.'



Spoedoverleg

De LOV wil nu een spoedoverleg met de gemeente om te kijken of de schade nog beperkt kan worden. 'Dit is gewoon een misser van het college van burgemeester en wethouders', zegt Abbink. 'Ze hadden dit beter met ons moeten communiceren.' De gemeente Leiderdorp wilde maandag niet reageren op alle kritiek.

LEES OOK: Ondernemers boos over afsluiting Stierenbrug: 'Leiderdorp zit potdicht'