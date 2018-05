Enorme zeilschepen komen naar Scheveningen voor Liberty Tall Ships Regatta

DEN HAAG - Opnieuw wordt Scheveningen de finishplaats van een groot internationaal maritiem evenement. Tientallen grote zeilschepen komen van 19 tot en met 23 juni volgend jaar naar de badplaats, omdat hier dan de finish is van de Liberty Tall Ships Regatta.

Vijftien tot twintig klassieke windjammers en rond de dertig middelgrote zeezeilschepen komen daarvoor naar de Scheveningse haven. Veel van deze schepen zijn in Nederland alleen te zien bij grote internationale maritieme evenementen zoals Sail Amsterdam.



We zijn als stad bezig om de kust een impuls te geven en daar passen dit soort evenementen prima in Wethouder Karsten Klein

Rondvaarten

Volgens de Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) past het binnenhalen van de finish van de Liberty Tall Ships Regatta prima binnen de plannen van de gemeente voor de kust en haven. 'Den Haag is een internationale stad met twee badplaatsen en elf kilometer strand; met een historische binnenstad op een kwartier reisafstand van strand en zee. Dat is een unieke combinatie. We zijn als stad bezig om de kust een impuls te geven en daar passen dit soort evenementen prima in.'

Door het evenement zijn voor het eerst sinds tientallen jaren weer de grootste klassieke schepen van de wereld in Scheveningen te zien. De schepen zijn juni volgend jaar ook toegankelijk zijn voor belangstellenden. Het publiek kan ze bezichtigen en rondvaarten maken. Ook worden rond de finish evenementen georganiseerd en zijn er diverse activiteiten.

De schepen worden niet alleen gebruikt om er races en regatta's mee te houden, er worden ook jongeren opgeleid door Sail Training International.



Kleine 150.000 belangstellenden

Het evenement wordt georganiseerd door het Nautisch Evenementen Bureau (NEB) en door het Haagse bureau DB Aktiviteiten. Zij verwachten dat tijdens deze vijf dagen in juni 100.000 tot 150.000 belangstellenden de schepen in de haven komen bekijken.

Met de Liberty Tall Ships Regatta heeft Den Haag weer een groot zeilevenement binnengesleept. Vorige week werd bekend dat de wereldkampioenschappen zeilen in 2022 worden georganiseerd door Den Haag. Ook zijn hier dit jaar het WK zeezeilen. Bovendien is Scheveningen in juni de finishplaats voor de Volvo Ocean Race.