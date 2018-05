ProRail: Spoorbrug Gouda dinsdag weer in gebruik

GOUDA - Als alles goed gaat kunnen er dinsdagmorgen bij aanvang van de dienstregeling weer treinen rijden over de aangevaren spoorbrug bij Gouda. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

De overgang wordt verstevigd door 'stempels' onder de draaibrug te plaatsen. Met die maatregel kunnen de treinen weer rijden, maar hoge schepen kunnen er voorlopig nog niet langs. De schade aan de ‘Vierde Gouwebrug' is groot, meldt ProRail.

Een containerschip is zondagavond tegen de spoorbrug over het Gouwekanaal gevaren. Daardoor is de brug van zijn plek verschoven. Het plaatsen van de extra ondersteuning is geen gemakkelijke operatie. Voor de operatie is zes uur ingepland.



Later deze week voert ProRail in de nacht een test uit met het draaien van de brug. Daaruit moet blijken hoe groot de schade aan het draaisysteem is, zodat beoordeeld kan worden of het systeem tijdelijk hersteld kan worden en hoeveel tijd dit kost.

