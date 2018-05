Deel dit artikel:











ADO-verdediger Ebuehi in voorlopige WK-selectie Nigeria ADO Den Haag-verdediger Tyronne Ebuehi focust zich op de bal (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO-speler Tyronne Ebuehi is opgenomen in de 30-koppige voorselectie van Nigeria. Het Afrikaanse land komt in juni uit op het WK in Rusland.

De rechtsback van ADO Den Haag kampt de voorbije weken met een blessure en kwam zodoende niet in actie voor de Haagse club. Mocht Ebuehi bij de definitieve selectie zitten dan is dat voor ADO een financiële opsteker. Ebuehi beschikt over een aflopend contract en vertrekt bin ADO Den Haag. Zijn toekomst ligt hoogstwaarschijnlijk bij het Portugese Benfica.