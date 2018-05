Leiden krijgt progressief college, onderhandelaarsakkoord bereikt

LEIDEN - De coalitieonderhandelingen tussen D66, GroenLinks en de PvdA in Leiden zijn geslaagd. Dat meldt griffier Gerald van Leiden.

'Namens de vertegenwoordigers van D66, GroenLinks en de PvdA kan ik melden dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt', schrijft hij in een brief die door PvdA-raadslid Gijs Holla op Twitter is geplaatst. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de drie fracties. Als zij akkoord gaan, is er op dinsdag 22 en woensdag 23 mei een extra raadsvergadering.



Eind april mislukte de coalitieonderhandelingen tussen de VVD, D66 en GroenLinks . Volgens formateur Robert Strijk liepen de onderhandelingen mis op het gebied van financiën.