Wat eet je en waar koop je dat? De universiteit wil het weten

DEN HAAG - De Universiteit van Utrecht zoekt mensen die willen meewerken aan een onderzoek naar eten. Het gaat om mensen tussen de 25 en 45 jaar die wonen in 'stedelijk gebied’.

Het onderzoek wordt geleid door dr. Maartje Poelman. Ze onderzocht eerder de eetgewonden van middelbare scholieren. Uit dat onderzoek blijkt dat scholieren uit armere wijken, andere dingen eten dan collega scholieren uit wijken waar het gemiddelde inkomen hoger is. Nu wil ze weten waar en wanneer mensen hun eten kopen en oppeuzelen.

Daarvoor is een app ontwikkeld die deelnemers aan het onderzoek op hun mobiel moeten installeren. Hierop moeten ze bijhouden waar er wat gekocht is, en wanneer het in de buik is verdwenen. Dit alles moet de wetenschappers leren wat de invloed is van de omgeving op het koop- en eetgedrag. Dat is weer handig om de leefbaarheid in wijken te verbeteren, zeggen de onderzoekers.



‘loon’

Wie meedoet krijgt na afloop van het onderzoek een waardecheque van 30 euro. Ook krijgt de deelnemer advies over eten. Opgeven kan hier: www.waareetjij.nu