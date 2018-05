Barry Badpak wil naar het songfestival

LEIDEN - Het Leidse trio Barry Badpak wil volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. 'Het lijkt ons fantastisch om te gaan', zegt Wouter Vermeulen van de driemansformatie.

Barry Badpak plaatste een oproepje op Facebook: 'Zullen we meedoen?', vroegen ze hun volgers. Vermeulen moet lachen als we hem bellen of de Leidenaren echt naar het songfestival willen. 'Als we gevraagd worden, gaan we', antwoordt Vermeulen die overigens zelf nog nooit naar het liedjesfestival heeft gekeken. 'De andere twee bandleden wel, die vinden het prachtig.'

'Ik denk niet dat ze ons serieus willen hebben. Alhoewel: als je ziet wie er dit jaar heeft gewonnen, kan het prima', lacht Vermeulen.



Mochten ze worden gevraagd, dan zijn de muzikanten vastberaden om Teach-In op te volgen die in 1975 het songfestival won met het nummer Dinge-Dong. Met wat voor nummer weten ze niet, wel dat het in het Nederlands zal zijn. Natuurlijk in het Leids.