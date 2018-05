Afrijden voor je rijexamen kan nu ook in Zoetermeer

ZOETERMEER - Het CBR heeft een nieuw kantoor in Zoetermeer. Het gebouw aan de Zilverstraat moet het kantoor in Rijswijk ontlasten. Dat wordt volgens de organisatie die de rijexamens afneemt, overspoeld met kandidaten.

In Rijswijk worden nu ieder jaar 35.000 praktijkexamens afgenomen. Het is de bedoeling dat een kwart van al die testen verhuist naar Zoetermeer. Het gaat dan om toetsen voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger.

Vanaf 1 juni verandert er nog meer voor de kandaten: zij krijgen dan tegelijk met hun instructeur te horen of ze zijn geslaagd of niet. Tot nu toe hoorden instructeurs vaak eerder of hun kandidaat het felbegeerde papiertje waardig was.



Tafeltje

De examinator gaat nu met de instructeur en de kandidaat eerst aan een tafeltje zitten in de praktijkexamenzaal. Daar wordt beiden verteld hoe de proef is verlopen. Het CBR denkt daarmee 'open en transparant' te communiceren naar alle betrokken.

LEES OOK: Theorie-examen CBR Rijswijk nu ook in de avonduren