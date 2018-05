Wat te doen met het explosief groeiende aantal ganzen in Zuid-Holland?

REGIO - Verjagen, bejagen of vergassen. Wat de provincie Zuid-Holland ook probeert, het aantal ganzen neemt nog steeds niet af. Sterker nog, de ganzenpopulatie lijkt alleen maar toe te nemen. Een oplossing lijkt er niet, want de dierenbeschermers staan lijnrecht tegenover de gedupeerde boeren.

Maandag bepaalde de rechtbank dat de provincie dinsdag niet mag beginnen met het vergassen van de gevleugelde dieren. Tot vreugde van Faunabescherming en Stichting Dierenradar, die met succes een rechtszaak hadden aangespannen. Saskia de Rooy van Stichting Dierenradar: 'De provincie heeft helemaal niet aangetoond dat het vergassen van duizenden ganzen en hun kinderen dat dat een effectieve manier is om schade aan gewassen te voorkomen.'

Toch vindt de Reeuwijkse melkveehouder Anton de Wit dat de ganzenpopulatie moet worden teruggebracht tot die van 2005. Sindsdien zijn er volgens de agrariër tienduizenden ganzen bijgekomen. Dagelijks krijgt hij bezoek van zo'n 700 ganzen die het gras voor zijn voeten, en die van zijn koeien, opeten.





Agrilaser versus beschieten

De Rooy heeft daar wel een oplossing voor, de agrilaser: 'De ganzen hoeven maar die groene stip van de laser te zien op het gras en ze gaan er gelijk vandoor.' Niet alleen effectief, maar ook diervriendelijk.

Maar volgens De Wit is dat alleen maar het verschuiven van het probleem. Zelf verwijst hij graag naar de provincie Utrecht waar de ganzen tijdens het broedseizoen worden beschoten: 'Dat heeft afgelopen jaar laten zien dat het werkt. Dat is de enige provincie waar het aantal ganzen is afgenomen.' Want voor De Wit moet het aantal ganzen worden teruggebracht naar een acceptabel niveau.