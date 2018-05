West Wekker: Spoorbrug Gouda weer in gebruik en dag 2 van de eindexamens

REGIO - Goedemorgen! Goed nieuws voor alle treinreizigers tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Treinen kunnen vanaf deze ochtend weer gewoon over de aangevaren spoorbrug bij Gouda. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 15 mei.

1. ProRail: Spoorbrug Gouda dinsdag weer in gebruik

Als alles goed gaat, kunnen er vanochtend bij aanvang van de dienstregeling weer treinen rijden over de aangevaren spoorbrug bij Gouda. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

2. Wat te doen met het explosief groeiende aantal ganzen in Zuid-Holland?

Verjagen, bejagen of vergassen. Wat de provincie Zuid-Holland ook probeert, het aantal ganzen neemt nog steeds niet af. Sterker nog, de ganzenpopulatie lijkt alleen maar toe te nemen. Een oplossing lijkt er niet, want de dierenbeschermers staan lijnrecht tegenover de gedupeerde boeren.

3. Dag twee van de eindexamens

Het is de tweede dag van de eindexamens. Vmbo'ers buigen zich over economie, wiskunde en muziek. Havo-leerlingen doen eindexamen geschiedenis en Engels en vwo'ers maken Frans en geschiedenis. Maandag gingen de eindexamens van start.





4. Afrijden voor je rijexamen kan nu ook in Zoetermeer

Het CBR heeft een nieuw kantoor in Zoetermeer. Het gebouw aan de Zilverstraat moet het kantoor in Rijswijk ontlasten. Dat wordt volgens de organisatie die de rijexamens afneemt, overspoeld met kandidaten.





5. Barry Badpak wil naar het songfestival

Het Leidse trio Barry Badpak wil volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. 'Het lijkt ons fantastisch om te gaan', zegt Wouter Vermeulen van de driemansformatie.

Het weer: Het wordt zonnig en zo'n 20 tot 24 graden.





TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen.

In deze aflevering:

- Twee mannen tanken hun auto vol en rijden weg zonder te betalen. De kentekenplaten die op de auto zitten, blijken te zijn gestolen in Zoetermeer.

- Tijdens een verkeersruzie op de Fruitweg in Den Haag gaat een man door het lint: hij slaat twee mensen in hun gezicht en een derde slachtoffer wordt gestoken met een scherp voorwerp. Een getuige heeft een filmpje van de man gemaakt.

- De politie is op zoek naar de eigenaren van een aantal sieraden.

- Twee Haagse supermarkten zijn het doelwit van twee jonge overvallers. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen beide overvallen. Er zijn bewakingsbeelden van de verdachten.

- Bij Scotch and Soda in Den Haag stopt een man kleding onder zijn jas. Op die manier weet hij twee broeken en een dure jas te stelen.