Robin Haase worstelt met opslag, maar bereikt tweede ronde in Rome

DEN HAAG - Hagenaar Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in Rome. Op het gravel van de Italiaanse hoofdstad was hij maandagmiddag in drie sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 3-6, 6-4 en 6-1.

Haase worstelde in het begin van de wedstrijd met zijn opslag. De nummer 44 van de wereldranglijst hervond halverwege de tweede set zijn ritme en verzekerde zich met goed spel van een langer verblijf in Rome. Hij stuit in de tweede ronde op de Tsjech Tomas Berdych of Canadees Denis Shapalov.

Haase strandde vorige week in Madrid in de tweede ronde. Daar verloor hij in twee sets van de Belg David Goffin met 7-5 en 6-3.