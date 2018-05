Deel dit artikel:











'Je moet wel erg ziek zijn als je zoiets doet', buurtbewoners alert op gebakken sponzen In Rijswijk wordt gewaarschuwd voor de gebakken spons | Foto: Omroep West

RIJSWIJK - Buurtbewoners van het Ruysdaelplein, park Welgelegen, de Willem Marisstraat en het Onderwatershof in Rijswijk zijn geschrokken van de stukjes gebakken spons die een dierenhater daar kort geleden neerlegde. In één geval zaten er zelfs spijkers in. De buurtbewoners zijn nu extra alert als ze hun dier buiten laten. 'Je moet er niet aan denken dat je hond hiervan eet...'

Door een spons te gebakken in (frituur)vet krijgt die een lekkere geur en smaak voor honden en katten. Als zij de spons opeten, kan dit dodelijke gevolgen hebben. Het stuk spons zet uit in hun buik waardoor die de maag of darmen kan afsluiten. Daardoor kan het dier overlijden. 'Je hoort heel veel rare verhalen', vertelt een vrouw die dinsdagochtend haar hond uitliet. 'Maar het is écht waar. We vertellen dit door aan andere buurtbewoners en zetten het op Facebook. De mensen die de sponzen tegenkwamen, hebben hier ook foto's van gemaakt. Je moet er niet aan denken dat je hond hiervan eet... Volgens geruchten gaat het om iemand die ruzie met iemand heeft. Maar je moet wel erg ziek zijn als je zoiets doet.'

'Ik houd 'em kort' De buurtbewoners zijn zo geschrokken dat er mensen 's nachts posten in een poging de dader te betrappen. 'Ik laat mijn hond niet loslopen', vertelt de vrouw. 'Maar dat doe ik nooit. Ik houd 'em kort en kijk of 'ie niks eet. We zijn hier heel erg alert.' LEES OOK: Al drie keer gebakken spons gevonden in Rijswijk: 'Houd uw huisdier in de gaten'