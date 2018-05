'Wie heeft de pet van mijn overleden vader?' Bora (7) vraagt om hulp

VOORBURG - Tijdens een fietsritje van school naar huis verloor de 7-jarige Bora de marinierspet van zijn overleden vader. De pet is inmiddels al maanden zoek. De Voorburgse jongen heeft daarom een oproep opgehangen bij een speelgoedwinkel.

De vader van Bora overleed in oktober 2016. De marinierspet, die zijn vader droeg als stuurman, is een belangrijk aandenken voor de jonge scholier. 'Hij wil de pet heel graag terug', zegt zijn moeder Marleen. 'De eerste weken moest hij veel huilen, want de pet was zijn troost. De pet is een stukje van zijn vader. Als moeder ga je stuk als je je kind zo ziet', vertelt moeder.

Bora en Marleen verloren de pet in maart toen ze van school naar huis fietste. Bora zit op de Montessorischool in Voorburg. De pet is waarschijnlijk verloren in de buurt van park Vreugd en Rust. Met folders en flyers proberen ze hulp in te schakelen bij hun zoektocht. 'Bij het zwembad, supermarkten, op vuilnisbakken op de route waar we gefietst hebben. Overal hebben we ze opgehangen.'

Heb jij meer informatie? Mail dan naar online@omroepwest.nl.