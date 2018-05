Universiteit verrast Haagse Markt met pop-upcollege over voeding

LEIDEN - Universiteit Leiden gaat pop-upcolleges geven. Het eerste vindt plaats op de Haagse Markt, vanwege het 80-jarig bestaan van de markt. Met deze pop-upcolleges wil de universiteit haar kennis delen met geïnteresseerden.

De primeur is vrijdag 18 mei voor prof. dr. Hanno Pijl. Hij is internist-endocrinoloog op de afdeling Interne Geneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en hoogleraar diabetologie. Hij vertelt waarom we het zo moeilijk vinden om gezond te eten en wat gezond eten precies is.

Het thema gezonde voeding wordt verder verdiept door dr. Jessica Kiefte-de Jong, universitair docent Voeding en Volksgezondheid aan Leiden University College LUMC Campus Den Haag. Zij gaat in op hoe ons keuzegedrag wordt beïnvloed door onze omgeving. Tijdens dit college wordt ook aandacht besteed aan de resultaten uit het voedingsonderzoek dat werd gehouden in de krachtwijken van Den Haag. Het pop-upcollege vindt plaats vanaf 12.00 uur 's middags op het terras van Lunchroom Coster en is gratis toegankelijk.



Tijdens festivals en op kleinschalige plekken

De universiteit wil met deze colleges haar kennis op een laagdrempelige manier delen met inwoners. Op deze manier hoopt de universiteit ook mensen te bereiken die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot wetenschappelijke kennis. De pop-upcolleges worden niet alleen op de Haagse Markt gehouden, maar ook tijdens festivals en op kleinschalige plekken waar mensen samenkomen.

'Juist door op onverwachte plekken een pop-upcollege te organiseren, hopen we mensen te verrassen met kennis die voor hen van waarde is', zegt rector magnificus Carel Stolker van de universiteit. 'De verhalen worden op een laagdrempelige manier gebracht zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.' De onderwerpen van de pop-upcolleges zijn uiteenlopend: van gezonde voeding, omgaan met stress tot duurzame energie.

