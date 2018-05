Deel dit artikel:











NK tennis na 16 jaar van Rotterdam naar Alphen aan den Rijn Robin Haase (Foto: Hans Willink)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het NK Tennis vindt dit jaar plaats in tenniscentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. De organisatie kiest daarmee na zestien jaar voor een nieuwe locatie. Voorheen werd het NK tennis altijd gehouden in het Topsportcentrum Rotterdam.

Met het verhuizen van het NK wil tennisbond KNLTB het toernooi 'dichterbij het tennispubliek' brengen. 'Bovendien hebben de mensen in Alphen aan den Rijn in het verleden laten zien dat zij goede evenementen neer kunnen zetten', aldus Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB. Het NK tennis vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 16 december. Afgelopen jaar wonnen Robin Haase en Chayenne Ewijk de titels. LEES OOK: Kiki Bertens klimt naar hoogste positie ooit op wereldranglijst