Directeur Gemeentemuseum stelt inzending kunsttentoonstelling Venetië samen

DEN HAAG - Benno Tempel, de directeur van het Gemeentemuseum in Den Haag, stelt de Nederlandse inzending samen voor de tweejaarlijkse beeldende kunsttentoonstelling in Venetië - de Biënnale - van 2019. De Nederlandse inzending bestaat uit werk van de kunstenaars Stanley Brouwn, Remy Jungerman en Iris Kensmil.

De inzending krijgt als titel 'The Measurement of Presence: Body, Spirit, History'. Die moet nieuw inzicht geven op het begrip nationale identiteit. 'Tempel brengt het werk van deze drie kunstenaars samen omdat zij ons ieder vanuit hun artistieke praktijk op een andere manier naar de wereld laten kijken', zegt een woordvoerder van het het Mondriaan Fonds, dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending.

'De kunstenaars hebben vooral gemeen dat ze inspiratie vinden in het modernisme en de avant-garde van de vorige eeuw.' Die combineren ze in hun werk met elementen uit andere tradities.



Eerbetoon

De presentatie is een eerbetoon aan de overleden Stanley Brown. Zijn werken staan centraal in de tentoonstelling. 'Zijn werk is een inspiratie voor nieuwe generatie kunstenaars, onder wie Kensmil en Jungerman', aldus de woordvoerder.





