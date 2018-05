Auto met gestolen kentekenplaten vol getankt zonder te betalen

DEN HAAG - Twee personen tanken een auto vol bij een benzinestation in Den Haag en rijden daarna weg zonder te betalen. Op de auto blijken gestolen kentekenplaten te zitten. De mannen en hun auto zijn vastgelegd op bewakingsbeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De kentekenplaten 27-TNR-4 worden in de nacht van 18 op 19 februari gestolen vanaf een zwarte Volkswagen Golf die staat geparkeerd aan de Akkerdreef in Zoetermeer. De eigenaresse doet aangifte en krijgt tot haar verbazing een paar dagen later een brief van een incassobureau. Er is met haar auto getankt zonder te betalen.

Uit bewakingsbeelden van de Esso aan de Zoetermeerse Rijweg in Den Haag blijkt dat er op 19 februari wordt getankt met een donkerblauwe Volkswagen Golf. Op de auto zitten de in Zoetermeer gestolen kentekenplaten. Na de tankbeurt rijdt de auto weg. Er wordt niet afgerekend. De politie is op zoek naar de twee personen die in de auto zitten.



Herkent u de verdachten?

