Man gaat door het lint tegen drie slachtoffers tijdens verkeersruzie in Den Haag

DEN HAAG - Tijdens een verkeersruzie op de Fruitweg in Den Haag gaat een man compleet door het lint. Hij geeft twee mensen een aantal vuistslagen tegen hun hoofd en verwondt een derde man met een scherp voorwerp. Een omstander heeft de man gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De verkeersruzie vindt plaats op maandag 16 april even na 16.30 uur op de kruising van de Fruitweg en de Troelstrakade. Er zijn een fiets en een auto bij betrokken. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of de auto en de fiets elkaar hebben geraakt.

Het is wel duidelijk dat de man op de fiets door het lint gaat. Hij komt op de bestuurster van de auto af en geeft haar meteen een aantal vuistslagen in haar gezicht. Omstanders grijpen in en halen de man weg. Hij blijft schreeuwen en roept dat hij een mes bij zich heeft.



Filmpje

Een getuige besluit om de man te filmen. Maar zodra die dat in de gaten heeft, komt hij op de filmer af. Hij pakt de man vast en geeft ook hem een paar vuistslagen tegen zijn hoofd. Bovendien spuugt hij in zijn gezicht. Daarna pakt de man zijn fiets op en verdwijnt richting de Melis Stokelaan.

Een derde omstander gaat op de scooter achter de man aan, maar ook hij krijgt te maken met agressie. Hij is vastgepakt door de verdachte en heeft een aantal klappen met een scherp voorwerp tegen zijn borst gekregen. Daardoor heeft hij een steekwond opgelopen. De man is daarvoor behandeld in het ziekenhuis.



Kneuzingen

De bestuurster van de auto heeft een kneuzing aan haar hoofd opgelopen. De man die filmde heeft een paar krassen en kleine wondjes aan zijn nek overgehouden aan de klappen.

Op het korte filmpje en op een foto is de verdachte duidelijk te zien. Hij is donker getint, heeft een dun snorretje en draagt een blauwe muts met een opdruk op de voorkant en een rode rand. Verder draagt een donkere trui met een soort Batman-logo en een donkere broek. Hij reed op een witte damesfiets, die hij heeft achtergelaten.



Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen, maar ook getuigen van de ruzie en de mishandelingen op de kruising van de Fruitweg en de Troelstrakade zijn nog welkom.



Herkent u de man of was u getuige?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem