Eigenaren van sieraden gezocht

DEN HAAG - Tijdens een doorzoeking van een woning van een verdachte in Den Haag zijn er sieraden gevonden die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Het onderzoeksteam wil de sieraden heel graag terug geven aan de rechtmatige eigenaar of eigenaren.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De foto’s van de sieraden staan boven dit bericht. De politie komt graag met u in contact als u iets herkent als uw eigendom, of als u weet van wie de sieraden zijn.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl