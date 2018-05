Twee Haagse supermarkten overvallen door jonge daders

DEN HAAG - Twee supermarkten in Den Haag zijn overvallen door twee nog jonge daders. Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de overvallen, maar aan de hand van de bewakingsbeelden kan de politie niet met zekerheid zeggen of het twee keer om dezelfde daders gaat. Daarom hoopt de recherche op tips over hen.

De eerste overval is op supermarkt Sunny op de hoek van de Maartensdijklaan en de Holtenstraat. Op woensdagavond 28 februari komen er rond 22.00 uur twee jongens de winkel binnen. Ze hebben allebei een vuurwapen bij zich en richten dat op de medewerker.

Eén van de overvallers heeft een plastic zak bij zich en daar moet het slachtoffer geld in stoppen. Maar die is niet onder de indruk en pakt een bezem. De overvallers schrikken daarvan, bedreigen de man nog even met hun wapens en vertrekken dan zonder buit. De medewerker blijft geschrokken achter.



De tweede overval is bij de inmiddels gesloten supermarkt Pewex aan de Bouwlustlaan op zondag 25 maart om 18.45 uur. Eerst komt één van de overvallers binnen. Hij loopt een winkelpad in en wordt vlak daarna gevolgd door zijn handlanger. Dan bedreigen ze de medewerkster met hun vuurwapens. Ook de twee aanwezige eigenaren worden bedreigd.

Ook dit slachtoffer is niet van plan om mee te werken. Ze slaat van zich af en dan gaan de overvallers er vandoor. Na de overval is de winkel gesloten. Dat was al de bedoeling: op het moment van de overval waren de eigenaren op het wachten op een geïnteresseerde koper.



Uit bewakingsbeelden blijkt dat de verdachten van de overval aan de Bouwlustlaan al een tijdje in de buurt hebben rondgehangen. Tijdens het wachten hebben ze allebei recht in de camera gekeken. Eén van hen is twee keer langs de winkel gelopen. Hij heeft een opvallende rugtas van Adidas bij zich en is een stuk langer dan zijn handlanger.

Na de overval rennen de twee weg via het doorsteekje naar de binnentuinen van de woningen aan het Vredeoord. Het zou goed kunnen dat de mannen uit de buurt komen. Het slachtoffer zou de langste overvaller, die met de Adidas rugtas, wel eens hebben gezien in de buurt.



Bij beide overvallen zijn twee daders betrokken, die allebei een vuurwapen bij zich hebben. Ze lijken nog vrij jong. De afstand tussen de supermarkten is niet groot en in beide gevallen gaan de daders vrij klungelig te werk.

Daarom zou het kunnen dat beide overvallen door dezelfde daders zijn gepleegd. Maar aan de hand van de bewakingsbeelden valt dat niet met zekerheid te zeggen. De politie houdt daarom alle opties open en hoopt op tips. Ook getuigen van de twee overvallen zijn nog welkom.



