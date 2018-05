Kledingdief stopt buit onder zijn jas bij Scotch and Soda

DEN HAAG - Een kledingdief heeft twee broeken en een jas ter waarde van 800 euro gestolen bij Scotch and Soda in het centrum van Den Haag. Helemaal onopgemerkt ging dat niet: een verkoopster had door dat hij de spullen onder zijn jas verstopte, maar kon niet voorkomen dat hij op de vlucht sloeg.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De man komt op woensdagmiddag 14 maart binnen bij de winkel aan de Hoogstraat. Hij bekijkt wat kleding en stelt daar de nodige vragen over. Vervolgens gaat hij het pashokje in, maar geeft de kleding die hij heeft gepast netjes terug.

De verkoopster denkt op dat moment te zien dat er kleding onder zijn jas zit verstopt, omdat die een stuk boller staat dan daarvoor. Maar omdat ze dat niet zeker weet, besluit ze hem nog niet aan te spreken. Ze houdt de man wel goed in de gaten.



‘Ben je gek ofzo?’

Even later ziet de verkoopster duidelijk dat de man nog iets onder zijn jas stopt. Ze spreekt hem meteen aan, maar hij roept ‘ben je gek ofzo?’ en vlucht meteen de winkel uit. Uit de camerabeelden zal later blijken dat hij twee spijkerbroeken en een dure jas heeft gestolen.

De man is donker getint en wordt ouder dan 50 jaar geschat. Hij draagt een bril en heeft een baardje, dat is verdeeld in drie dreadlocks. Hij heeft lang zwart haar in een zwarte muts om zijn dreadlocks in te stoppen. Verder draagt hij een donkerblauwe jas en een donkere broek. Ook heeft hij een Adidas schoudertasje bij zich in de kleuren van Jamaicaanse vlag.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem