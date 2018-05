Schevenings Patatpaleis heeft geen recht op grotere plek

DEN HAAG - De bekende snackkiosk het Patatpaleis in Scheveningen heeft geen recht op een grotere plek. Het aanbod dat de gemeente heeft gedaan om een nieuw paleisje te openen van 50 vierkante meter, vlak naast de biesieklette, is passend. Dat heeft de kortgedingrechter dinsdag bepaald.

Het Patatpaleis en de gemeente Den Haag zijn al jaren in een juridisch gevecht gewikkeld. De kiosk moet van de huidige plek aan de Strandweg verdwijnen. Dit omdat hier Beach City gaat verrijzen, het centrum van de strandsporten, met onder meer een groot hotel.

De gemeente en de eigenaar gingen daarom eerst op zoek naar een geschikte andere plek. Maar beide partijen konden daarover geen akkoord bereiken. Waarop het Patatpaleis een kort geding aanspande. Die zaak werd nog gewonnen: de gemeente moest volgens de rechter wel degelijk een goed alternatief aanbieden.



Geen ruimte voor terras

Die nieuwe plek werd ook aangewezen door de gemeente: direct naast de biesieklette, schuin aan de overkant van de huidige kiosk. De eigenaar kreeg dat eind december ook zwart-op-wit van het stadhuis. Hij zou naast de duinen bij de fietsenstalling een kiosk kunnen krijgen van 50 vierkante meter, zónder ruimte voor een terras.

De uitbater vond dat in principe prima, met één kanttekening: het oppervlak was te klein. Hoewel in het huurcontract staat dat hij officieel recht heeft op 50 vierkante meter, beslaat zijn zaak in de praktijk al twintig jaar 115 vierkante meter. En hij vindt dat hij dan nu ook weer recht heeft op een grotere zaak. Dus spande hij een nieuwe zaak aan.



Omzetverlies

De 50 vierkante meter is om meerdere redenen onvoldoende, betoogde hij tijdens de zitting. Dat zou leiden tot omzetverlies. Bovendien moeten vis, snacks en patat volgens de voedselvoorschriften gescheiden worden opgeslagen. Dat zou niet mogelijk zijn in een kleinere zaak. Daarom was hij zelfs bereid het grotere oppervlak ook zelf te betalen.

Maar volgens de rechter is het aanbod van de gemeente wel degelijk in orde. De rechter wijst erop dat er eerdere afspraken zijn gemaakt. Die houden niet in dat de vishandel een locatie moet krijgen aangeboden die vergelijkbaar is met de huidige plek, maar dat ‘een passende locatie moet worden aangeboden’, aldus de rechter.



Negatief voorbeeld

Bovendien vindt de rechter dat als de gemeente het Patatpaleis wel een grotere plek zou aanbieden, daarvan een ‘precedentwerking’ kan uitgaan. Een negatief voorbeeld voor anderen dus. Want collega-kiosken mogen maximaal 25 vierkante meter tellen en andere horecapaviljoens maximaal 40 vierkante meter. Vandaar dat de eigenaar ongelijk krijgt. Hij moet dan ook nog eens de proceskosten – 1600 euro – betalen.