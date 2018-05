Deel dit artikel:











Nieuw telefoonnummer voor slachtoffers van huiselijk geweld Foto: Sensoor

DELFT - Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf dinsdag in gesprek komen met lotgenoten die zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Via een gratis telefoonnummer kunnen zij hun verhaal delen. Het initiatief, Hear My Voice genaamd, komt mede van opvangorganisatie Perspektief in Delft.

Het nummer 0800 - 3200032 (of 0800-MYVOICE) is vanaf nu geopend voor alle mensen in heel Nederland. Het doel is om de drempel te verlagen voor mensen die na huiselijk geweld om hulp willen vragen. Soms durven slachtoffers niet met familie of vrienden te praten omdat zij zich schamen of bang zijn voor de gevolgen als zij de stilte doorbreken. Hierdoor krijgen slachtoffers niet de hulp die zij nodig hebben. Ondertussen kan het geweld soms jarenlang doorgaan. Slachtoffers kunnen bij Hear My Voice hun verhaal anoniem vertellen aan iemand die hen begrijpt, luistert en niet oordeelt. Deze lotgenoten zijn geen hulpverleners en kunnen doorverwijzen naar de instanties voor hulp en advies. Tenminste, als het slachtoffer dit zelf wil. De Delftse organisatie werkt samen met drie hulporganisaties uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. LEES OOK: Haagse burgemeester wil actie tegen huiselijk geweld: 'Er vallen jaarlijks vijftig doden'