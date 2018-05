Deel dit artikel:











'Onbekende Rembrandt ontdekt', voor het eerst sinds 1974 Portret van jonge man door Rembrandt. | Foto: Hermitage/René Gerritsen/Jan Six Fine Arts

LEIDEN - De Amsterdamse kunsthandelaar en kunsthistoricus Jan Six heeft een onbekend schilderij van de geboren Leidenaar Rembrandt van Rijn ontdekt. Het is een portret van een jonge man. Dit melden uitgeverij Prometheus, die een boek van Six over zijn vondst uitgeeft, en museum Hermitage in Amsterdam, waar het kunstwerk vanaf woensdag te bewonderen is.

Het gaat volgens de Hermitage om een schilderij uit vermoedelijk 1634. De beeltenis van de onbekende jongeman was waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret. Het betreft een olieverf op doek van 94,5 bij 73,5 centimeter. Het is ongesigneerd en niet gedateerd. Six kocht het werk met hulp van een investeerder op een veiling bij Christie’s in Londen en deed kunsthistorisch en technisch onderzoek. De toeschrijving aan Rembrandt is inmiddels erkend door deskundige Ernst van de Wetering van het Rembrandt Research Project (RPP). Sinds 1974 is er geen 'nieuwe' Rembrandt meer ontdekt.



LEES OOK: Directeur Leiden Marketing gebruikt Rembrandt als trekpleister