Praagse ober wil schadevergoeding na mishandeling

Door de vechtpartij liep ober Miroslav een hersenbloeding, een gebroken kaak en gebroken oogkas op. Hij is twee keer geopereerd.



Geschopt en geslagen

Vooral de schade aan de ogen van Miroslav is groot. 'Ik weet niet of ik weer gewoon kan functioneren want ik zie veel minder', zei de ober tijdens een persconferentie in Praag.

Miroslav werkte sinds zijn vijftiende bij het café in het centrum van Praag. Een groep Nederlanders ging daar op 21 april op het terras zitten om hun eigen bier te drinken. Toen een andere ober daar iets van zei, ontstond een opstootje. Miroslav wilde ingrijpen en werd vervolgens geschopt en geslagen.

Onder meer de Nederlandse ambassade en willekeurige Nederlanders boden na de mishandeling hun excuses aan. Ook kreeg Miroslav veel kaarten, mailtjes, bloemen en alcohol uit Nederland, zo zegt hij. De verwachting is dat Nederlanders ook bijdragen aan een speciale rekening die zijn collega's voor hem hebben geopend.

