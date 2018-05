Bezuinigingen bij NFI, minder mensen ingehuurd

DEN HAAG - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag gaat minder extern personeel inhuren. Er werken zeventig 'externen' bij het onderzoeksinstituut. Al die contracten zullen 'kritisch worden bekeken', aldus een woordvoerder. Het gaat bijvoorbeeld om externe adviseurs, maar ook om ingehuurde onderzoekers.

Hoeveel contracten er na deze analyse wel of niet worden verlengd is nog niet duidelijk. 'We moeten pas op de plaats maken vanwege de opgelegde bezuinigingen', aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat het beperken van de inhuur van externe expertise geen gevolgen heeft voor lopende zaken: 'onze prioriteit blijft het nakomen van de afspraken met het Openbaar Ministerie en de politie.'

Wel is de vraag vanuit de opsporingsinstanties groter dan de capaciteit van het NFI. 'Er kan steeds meer, dus de vraag wordt steeds groter. Daar moeten we scherpe afspraken over maken met het Openbaar Ministerie en de politie. We moeten de tering naar de nering zetten.'



Werkdruk

Bij het NFI is het al langere tijd onrustig. De interne cultuur zou niet goed zijn, de directeur stapte vorig jaar op en de werkdruk is hoog. Onderzoeken blijven lang liggen, of vragen veel capaciteit. Ook werd pathologisch onderzoek uitbesteed naar België.