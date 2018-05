Deel dit artikel:











Collega's starten inzamelingsactie voor mishandelde ober De zeven verdachten | Bron: Týdeník Policie

DEN HAAG - De collega's van de ober die in Praag was mishandeld, hebben een rekening geopend om geld voor hem in te zamelen. Dat geld is bedoeld voor het onderhoud van de man en zijn familie als de man tijdens zijn herstel niet kan werken.

De Praagse ober Miroslav werd in april door mannen uit Den Haag en omstreken mishandeld. Door de vechtpartij liep ober Miroslav een hersenbloeding, een gebroken kaak en gebroken oogkas op. Hij is twee keer geopereerd en heeft veel schade aan zijn ogen opgelopen. De collega's verwachten ook geld vanuit Nederland te krijgen. Vanuit ons land heeft de gedupeerde ober volgens hen al veel steunbetuigingen gekregen. LEES OOK: Praagse ober wil schadevergoeding na mishandeling