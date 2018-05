Malek F. stak medewerker ROC Mondriaan neer

DEN HAAG - Een van de slachtoffers van de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag op Bevrijdingsdag, is een medewerker van het ROC Mondriaan. Hij is inmiddels thuis. Dat bevestigt zijn moeder dinsdag aan Omroep West: 'Het gaat beter met hem', aldus de vrouw.

Op zaterdag 5 mei stak de 31-jarige Malek F. drie mensen neer. Een getuige zag dat de Syriër bij een van de slachtoffers de keel probeerde door te snijden. De 35-jarige Hagenaar, die al jaren op het ROC Mondriaan werkt, is een van de gewonden. Ook een Hagenaar van 41 en een 21-jarige Zoetermeerder raakten gewond.

Volgens de moeder, werd haar zoon gestoken in zijn nek, hand en hoofd. 'Maar morgen mogen de hechtingen eruit.' Ze is heel erg geschrokken van wat haar zoon is overkomen. De familie wil verder geen publiciteit.



Malek F. nog in de cel

Op de bewuste zaterdag was haar schoondochter op bezoek met de kinderen, toen ze een telefoontje kreeg over de steekpartij. Haar schoondochter is direct naar het Johanna Westerdijkplein toegegaan, zij bleef zelf achter bij de kleinkinderen. Meer wil zij er niet over vertellen.

De verdachte, Malek F., zit op dit moment nog vast. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Deze week wordt beslist of hij in de cel blijft.



Drie pogingen tot moord

Het motief voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of F. een terroristisch oogmerk had. Eerder meldde de burgemeester dat F. bekend was om zijn 'verwarde gedrag' en 'op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt'. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Syriër van drie pogingen tot moord en van bedreiging. Malek F. heeft inmiddels een verklaring afgelegd.

Het ROC Mondriaan wil niet ingaan op de zaak: 'Ik ga het zelfs niet bevestigen of ontkennen', zegt een woordvoerder dinsdag. 'Ik ga helemaal niets zeggen, de politie doet mededelingen over slachtoffers.' Burgemeester Pauline Krikke heeft de man maandag bezocht. Eerder bezocht zij de twee andere slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat.