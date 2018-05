Deel dit artikel:











'Scheldende' bouwvakkers in Haagse Notenbuurt bieden excuses aan Foto: Robert John Henderson

DEN HAAG - Er is vrede gesloten tussen buurtbewoners in de Haagse Notenbuurt en de bouwvakkers. Dat zegt Nicole OIvers, voorzitter van het wijkberaad in de buurt. Afgelopen weekend liepen de gemoederen hoog op nadat bewoners een brief schreven aan de bouwvakkers om overlast tegen te gaan.

'U woont hier niet, u bent te gast in onze buurt en we willen dat u zich ook zo gedraagt.' Dat schreeft Nicole Olvers afgelopen weekend aan de bouwvakkers. Het eindeloze gescheld dat de buurt zegt te horen, in combinatie met snoeiharde muziek om 7.00 uur ’s ochtends op onder meer Hemelvaartsdag, waren aanleiding voor de brief. Olvers heeft maandag 'een goed gesprek' gehad met de bouwvakkers. 'De heren wilden toch hun excuses aanbieden. Ze hebben zich niet gerealiseerd dat ze voor zoveel overlast zorgden', aldus Olvers. LEES OOK: Zorgen over drugsoverlast in Haagse Notenbuurt