Jong vosje dwaalde moederziel alleen door Hazerswoude-Dorp; 'Hij was duidelijk ondervoed'

HAZERSWOUDE-DORP - Geen alledaagse vondst voor de dierenambulance in Alphen aan den Rijn. Maandag vonden medewerkers een jong vosje op een parkeerplaats in Hazerswoude-Dorp. 'Het beestje was hongerig, gedesoriënteerd en zijn moeder was nergens te bekennen', vertelt Ginet Groep, coördinator bij de dierenambulance.

'Zo'n jong vosje hebben we nog nooit gehad. We weten dat er vossen leven in de polders rondom Hazerswoude-Dorp. Soms vinden we er een, maar die is dan meestal aangereden', vertelt Ginet. 'Dit kleine vosje liep op een parkeerplaats, volgens omstanders al een dag of vier. Dat is zeldzaam, want vossen laten zich niet snel zien, zeker niet overdag. Het beestje was duidelijk ondervoed. En hij kon niet goed recht lopen. We schatten dat hij een week of acht oud is.'

Het vosje is overgebracht naar vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam. Ginet: 'Dit beestje heeft gespecificeerde zorg nodig, en dat kunnen ze daar bieden. Inmiddels heeft ie z'n buikje vol en is hij onder leeftijdsgenoten. Als ie oud en sterk genoeg is, zal hij in juli de wijde wereld weer intrekken.'

