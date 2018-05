Leidse wethouder stapt alsnog op om woningen statushouders

LEIDEN - De Leidse wethouder Roos van Gelderen (SP) legt per direct haar functie neer. De aanleiding is onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders, deze werden fors duurder dan begroot. Eerder deze maand nam Van Gelderen nog volledige politieke verantwoordelijkheid en kreeg uiteindelijk het vertrouwen van de gemeenteraad. Dinsdag besloot zij toch op te stappen, omdat ze onvoldoende draagvlak ervaart.

Het gaat allemaal om de bouw van containerwoningen voor statushouders. Deze 150 woningen gaan Leiden 1,2 miljoen meer kosten dan begroot. Dit komt bovenop de extra zes ton die eerder al werd uitgetrokken. Daardoor is het project bijna twee keer duurder dan gepland.

'Ik ben trots op het project', stelt Roos van Gelderen in een verklaring. 'Ondanks dat de financiële overschrijding de reden is van mijn aftreden, hebben we in Leiden iets geweldigs gerealiseerd. Er is binnen zeer korte tijd tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een grote groep mensen die dat nodig heeft. Voornamelijk statushouders, maar ook andere bijzondere doepgroepen en woningzoekenden.'



'Groot sociaal hart'

Burgemeester Henri Lenferink vindt het treurig dat de wethouder is afgetreden. 'Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan. Ik kijk terug op acht jaar zeer plezierig samenwerken met iemand met een groot sociaal hart.'

Maandag werd bekend dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt voor een nieuw college in Leiden, dat wordt op 23 mei geïnstalleerd. Tot die tijd worden de werkzaamheden van Van Gelderen waargenomen door wethouder Marleen Damen.

