Celstraffen na ontvoering en afknippen vinger (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Twee mannen die vorig jaar maart een man in Amstelveen ontvoerden en enige tijd in Leiden gijzelden, zijn veroordeeld tot zes en drie jaar cel. Volgens de rechtbank is ontvoering, poging doodslag en zware mishandeling bewezen.

De ontvoerders knipten een deel van de pink van het slachtoffer af en dumpten hem uren later op straat, vlakbij de woning waar hij was vastgehouden. De ontvoerders dreigden nog meer lichaamsdelen af te knippen als de man niet een miljoen euro zou regelen. Uiteindelijk hebben de mannen hun slachtoffer op straat in Leiden achtergelaten. Het slachtoffer werd te midden van omstanders beschoten en de auto van de ontvoerders ingetrokken, waarna hij werd vastgebonden en geblinddoekt. De mannen, een 30-jarige Rotterdammer en een 24-jarige man uit Leiderdorp, werden opgespoord nadat een getuige het kenteken van de auto had genoteerd. Waarom zij tot hun daad kwamen, is niet duidelijk geworden. Mogelijk had het iets te maken met drugshandel.

Proeftijd De Rotterdammer moet ook 360 dagen van een eerdere veroordeling alsnog uitzitten. Hij liep in een proeftijd van een voorwaardelijke invrijheidstelling na een ander vergrijp en die wordt nu herroepen. LEES OOK: Eis: tot 6 jaar cel voor kidnappen en vingerknippen