Goed nieuws voor Lilian de Geus en Kiran Badloe: windsurfen blijft olympisch in 2024

DEN HAAG - Windsurfen blijft ook in 2024 deel uitmaken van het olympisch programma op de Spelen in Parijs. Dat is goed nieuws voor de Haagse windsurfers Lilian de Geus en Kiran Badloe, die uitkomen in de RS:X-klasse. Daarnaast wordt kitesurfen aan het programma toegevoegd.

Het Internationaal Olympisch Comité wil de olympische sport verjongen, gendergelijk en laagdrempeliger maken. Ook moeten er meer evenementen voor gemengde teams komen. De internationale bond World Sailing wil daarom de Finn en 470 (mannen en vrouwen) vervangen door mixed kitesurfen en mixed dinghy (individueel en duo's).

Vijf van de tien olympische zeilklassen moeten in de bestaande vorm worden behouden: de Laser Standard, Laser Radial, 49er, 49erFX en Nacra17. Dat geldt ook voor het windsurfen voor mannen en vrouwen. In welke klasse de laatste twee olympische disciplines worden gezeild, is nog niet bekend.



'Atletisch en spectaculair'

Hoofdcoach Jaap Zielhuis heeft gemengde gevoelens over de ingeslagen weg. 'Dat het kitesurfen als nieuwe olympische zeildiscipline omarmd wordt kan ik goed begrijpen. Wij tillen ook zwaar aan de betaalbaarheid en wereldwijde verspreiding van de zeilsport. Kitesurfen is daarvan het schoolvoorbeeld en is bovendien atletisch en spectaculair. Ditzelfde geldt voor het windsurfen. We zijn blij dat deze discipline behouden blijft.'

Zielhuis is echter niet gelukkig met de gemengde onderdelen. 'Met name de keuze voor de individuele mixed events roept veel vragen op: Hoe gaat dat in de praktijk werken? Deze oplossing komt wat gekunsteld op ons over. Maar mijn primaire verantwoordelijkheid is het winnen van medailles op de Spelen en wij gaan nu aan de slag om onze talentontwikkeling goed aan te laten sluiten.'



Goud

Bij de Spelen van 2016 in Rio won Dorian van Rijsselberghe namens Nederland goud in de RS:X-klasse. Marit Bouwmeester uit Voorburg kroonde zich tot olympisch kampioen in de Laser Radial. Lilian de Geus liep een medaille mis bij dezelfde Spelen, Kiran Badloe wacht nog op zijn olympisch debuut.

