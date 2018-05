Dit is hem dan: de mooiste boom van Den Haag

DEN HAAG - De Koekamp Kastanje is de mooiste boom van Den Haag. De afgelopen dagen konden Hagenaars stemmen voor een kandidaat voor De Nederlandse Boom van het Jaar 2018-verkiezing. En dat deden ruim 1400 mensen.

De kastanje heeft daarmee de oudste linde op het Lange Voorhout en de Postzegelboom tegenover Paleis Noordeinde verslagen. De boom op de Koekamp is volgens de gemeente een opvallende, oude en krachtige paardenkastanje met een bijzonder verhaal.

Bijna honderd jaar lang stond hij in het Hertenkamp van Staatsbosbeheer. Toen de gemeente twintig jaar geleden besloot een tunnel aan te leggen, stond de boom in de weg. Kappen was geen optie, omdat hij zo oud en gezond was. De boom werd daarom 60 centimeter naar rechts verplaatst.



Guiness Book of Records

De kastanje van 22 meter hoog en 40 meter breed werd met wortel en al op een stalen plaat naar zijn nieuwe plek geschoven. De operatie kreeg een vermelding in het Guiness Book of Records; met zijn 180.000 kilo was het de zwaarste boom die ooit is verplant.

De monumentale boom heeft heel wat meegemaakt; van de Tweede Wereldoorlog tot een concert van de Rolling Stones. En nog altijd is het een bekende ontmoetingsplek in Den Haag. Hij kan met recht een kranige boom genoemd worden: hij behoort met zijn ruim 140 jaar nog altijd tot de gezondste paardenkastanjes van Den Haag.



Een boom per provincie

De Koekamp Kastanje is namens de gemeente Den Haag ingediend bij de jury van De Boom van het Jaar. Zij kiezen uit alle aanmeldingen één boom per provincie. Deze twaalf genomineerden worden op vrijdag 31 augustus bekend gemaakt.

Op maandag 15 oktober volgt de landelijke winnaar. Deze boom doet volgend jaar mee aan de Europese verkiezing Tree of the Year 2019.

