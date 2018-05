Deel dit artikel:











ZZ Leiden bereikt na vijf jaar weer de basketbalfinale ZZ Leiden-speler Carrington Love (links) in een gevecht om de bal. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Voor het eerst sinds 2013 hebben de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zich voor de finale van de play-offs geplaatst. In een kolkende Vijf Meihal knokten de Leidenaars zich dinsdagavond naar hun vierde overwinning op Landstede uit Zwolle: 63-60. Daardoor is de best-of-7-serie in 4-0 geëindigd.

Na vrijwel de hele wedstrijd achter te hebben gestaan, sloeg ZZ Leiden in de absolute slotfase toe. Met een driepunter in de zoemer zorgde de Amerikaanse sterspeler Carrington Love voor de beslissing. Direct daarna barstten de Leidse basketballers in vreugde uit. In de finale om het landskampioenschap is Donar uit Groningen de tegenstander. Die ploeg had eveneens maar vier duels nodig om af te rekenen met Rotterdam.