Politie lost schoten na overval op supermarkt

DELFT - De Jumbo-supermarkt aan de Vrijheidslaan in Delft is dinsdagavond overvallen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost.

De verdachte werd opgepakt op de Beethovenlaan. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen waarom de agenten waarschuwingsschoten hebben gelost. De verdachte raakte niet gewond bij de aanhouding.

Voor zover bekend is ook in de supermarkt niemand gewond geraakt bij de overval. Of de winkel is overvallen door één dader of dat er meerdere mensen bij betrokken waren, kan de politiewoordvoerder ook nog niet zeggen.

