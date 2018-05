West Wekker: Politie gewaarschuwd voor 'terroristische plannen' en eten verbroedert

REGIO - Goedemorgen! Het nieuws van gisteravond gemist? Geen probleem, wij praten je wel bij. De politie was gewaarschuwd voor 'terroristische plannen' van Malek F., die met een mes drie mensen neerstak in Den Haag. En ondanks het bloedvergieten in de Gazastrook tonen Haagse restauranthouders aan dat vrede tussen Palestina en Israël verre van onmogelijk is. Dit is de West Wekker!

1. Politie werd gewaarschuwd voor 'terroristische plannen' Syriër

De politie heeft in maart van dit jaar een anonieme brief gekregen, waarin werd gewaarschuwd voor mogelijk terroristische plannen van de man die 5 mei drie mensen neerstak op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Burgemeester Pauline Krikke was direct na de steekpartij niet op de hoogte van het briefje. Dat zegt haar woordvoerder.

2. Politie lost schoten na overval op supermarkt

Supermarkt Jumbo in de Vrijheidslaan in Delft is gisteravond overvallen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost. Waarom kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Voor zover bekend zijn er zowel bij de aanhouding als bij de overval geen gewonden gevallen.

3. Eten verbroedert Palestijnse en Israëlische restauranthouders in Den Haag

Ruim zestig doden en meer dan tweeduizend gewonden. Het bloedbad in de Gazastrook van afgelopen maandag werpt een grote smet op de viering van zeventig jaar Israël. De kloof tussen de Palestijnen en de Israëliërs lijkt steeds meer onoverbrugbaar te worden. Toch laten de initiatiefnemers van het Haagse restaurant Love & Peas zien dat vrede tussen de strijdende partijen wel degelijk mogelijk is.

4. Onderzoek naar agent om 'grove bejegening'

De politie Den Haag doet onderzoek naar het optreden van een agent van team Hoefkade in de Schilderswijk, omdat hij onlangs een groepje jongeren 'op een grove manier' te woord heeft gestaan. Zijn teamchef zegt zich in een verklaring te distantiëren van het gedrag van de agent. De man werkt tot nader order niet meer op straat.

5. ZZ Leiden bereikt na vijf jaar weer de basketbalfinale

Voor het eerst sinds 2013 hebben de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zich voor de finale van de play-offs geplaatst. In een kolkende Vijf Meihal knokten ze zich naar hun vierde overwinning op Landstede uit Zwolle: 63-60. Daardoor is de best-of-7-serie in 4-0 geëindigd.

Het weer: vandaag zijn er wolkenvelden, maar komt er ook nog wel wat zon. Bij een aan zee krachtige noordenwind wordt het 16 tot 20 graden.