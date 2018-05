'Burgemeester was niet op de hoogte van briefje over Malek F.'

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wist direct na de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein niets van een briefje waarin werd gewaarschuwd voor terroristische plannen van de verdachte. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat begin maart een anonieme schriftelijke melding bij de politie binnenkwam, waarin werd gewaarschuwd dat de verdachte van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. Volgens het OM is de politie deze melding gaan onderzoeken, en is ook de AIVD erbij gehaald.

De casus is ook besproken door deskundigen van de gemeente en andere betrokken instanties in het zogeheten Veiligheidshuis. Dat is een lokaal samenwerkingsverband van onder meer de gemeente, politie Haaglanden, het OM, Reclassering Nederland en een aantal GGZ-instellingen. Het Veiligheidshuis is in het leven geroepen om de veiligheid in de stad Den Haag te vergroten.



Driehoek

De zaak van het briefje zou echter nooit besproken zijn met de burgemeester van Den Haag. Zij sprak na de steekpartij namens de driehoek. Dat is het hoofd van de politie, de officier van justitie en de burgemeester. 'We wilden meteen duidelijk maken dat deze man in onze systemen voorkomt als een verward persoon. Of er eventueel meer aan de hand is, moet blijken uit onderzoek van het Openbaar Ministerie', aldus Krikke. Niemand van de instanties zou toen hebben gedacht aan het briefje, of daar weet van hebben gehad.

De PVV in de Haagse gemeenteraad dient donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, een motie van wantrouwen in tegen Krikke. De partij is van mening dat de burgemeester heeft gelogen toen ze zei dat de man enkel bekend was als 'verward'. PVV-raadslid Willie Dille: 'De burgemeester heeft de Haagse bevolking bewust voorgelogen door te spreken over een verwarde man terwijl zij nota bene gewaarschuwd was dat hij een aanslag zou gaan plegen. Dit is onacceptabel en levensgevaarlijk. Mensen in Den Haag moeten op de burgemeester kunnen vertrouwen. Dit vertrouwen is compleet weg.'