Eten verbroedert Palestijnse en Israëlische restauranthouders in Den Haag

DEN HAAG - Ruim zestig doden en meer dan tweeduizend gewonden. Het bloedbad in de Gazastrook afgelopen maandag werpt een grote smet op de viering van 70 jaar Israël. De kloof tussen de Palestijnen en de Israëliërs lijkt steeds meer onoverbrugbaar te worden. Toch laten de initiatiefnemers van het Haagse restaurant Love & Peas zien dat vrede tussen de strijdende partijen wel degelijk mogelijk is.

Hoewel de Palestijn Muawi Shehadeh inmiddels het restaurant in de Weimarstraat alleen runt, kan hij het nog steeds uitstekend vinden met de Israëliër Yuval Gal. Ze komen nog steeds regelmatig bij elkaar over de vloer. En ook over het conflict zijn het roerend eens.

Gal: 'De soldaten hebben daar niks te zoeken. De Palestijnen in Gaza zouden vrij moeten leven, ze hebben het recht om terug te keren, vrij te bewegen. Het hekwerk, dat de soldaten zogenaamd beschermen, is een misdaad tegen de menselijkheid.'



Trump

Over de rol van de Amerikaanse president Donald Trump als bemiddelaar zijn ze weinig hoopvol. 'Hij is een grote narcist', aldus Shehadeh. 'Wat het moeilijk maakt om met hem als politiek leider te onderhandelen en mee te maken.'

Toch houden ze moed. Samen eten kan daar een bijdrage aan leveren. Shehadeh: 'Met eten creëer je wel een band. Ook als mensen het niet met elkaar eens zijn. Want aan tafel is iedereen gelijk. En dat is belangrijk.'

