'Onzekerheid en spanning', afwijkende bloedwaarden bij olympisch medaillewinnares Yara van Kerkhof

ZOETERMEER - De mondiale dopingautoriteit WADA wil dat het internationale sporttribunaal CAS nog eens goed kijkt naar de afwijkende bloedwaarden van shorttrackster Yara van Kerkhof. Zij won in februari - tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang zilver op de 500 meter en brons op de 3000 meter aflossing.

Naar nu blijkt heeft de internationale schaatsbond ISU in 2015 en 2016 twee afwijkende bloedwaarden gezien in het biomedisch paspoort van Van Kerkhof. Op basis daarvan werd een tuchtzaak tegen haar gestart. Maar omdat een duidelijke medische verklaring aanwezig bleek te zijn, werd Van Kerkhof door de disciplinaire commissie vrijgesproken.

Van Kerkhof heeft vanwege een aangeboren hartafwijking ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen. Die zou zich vooral bij verblijf op hoogte en ook bij lange vliegreizen manifesteren. Van Kerkhof besloot het geheim met zich mee te dragen maar treedt nu toch naar buiten omdat de WADA beroep heeft aangetekend tegen de vrijspraak.



'Doping komt niet eens in mij op'

'Ik heb altijd geloofd in een schone en eerlijke sport' stelt Van Kerkhof in een verklaring. 'Het gebruik van doping komt niet eens in mij op. Samen met een team van experts hebben we er alles aan gedaan om de oorzaak van mijn schommelende bloedwaarden te vinden.'

'Een afwijking in de doorbloeding van mijn longen, die waarschijnlijk is ontstaan als gevolg van mijn aangeboren hartafwijking, zorgt ervoor dat mijn bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte én lange vliegreizen', legt Van Kerkhof uit. 'Op mijn zevende ben ik met behulp van een openhartoperatie geholpen aan deze hartafwijking en sindsdien functioneert mijn hart weer uitstekend.'



'Waarheid overwint alles'

'Maar dat mijn bloed uitzonderlijk reageert en zal blijven reageren is in het afgelopen jaar elke keer met bloedonderzoek aangetoond', zegt de medaillewinnares van olympisch zilver en brons. 'De ISU was ook overtuigd van mijn onschuld en sprak mij vrij. Maar het WADA heeft nu toch besloten om de zaak voor te leggen aan het CAS. Ondanks de eerdere vrijspraak zal de onzekerheid en spanning voortduren. Hoe mijn bloed op hoogte en vliegreizen reageert, is voor mij dus niet afwijkend. Deze reactie hoort bij mijn lijf en dat zal ook altijd zo blijven. De waarheid overwint alles en daarom heb ik alle vertrouwen in een goede afloop.'