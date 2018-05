'Politie- en justitie top op moment van overleg ook niet op de hoogte van inhoud briefje'

DEN HAAG - Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wisten de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen en het hoofd van de politie Paul van Musscher ook niets over het briefje waarin gewaarschuwd werd voor de terroristische plannen van Malek F. Eerder werd al bekend dat burgemeester Pauline Krikke op het moment van het driekhoeksoverleg niet op de hoogte was van de inhoud. Malek F. stak op Bevrijdingsdag drie mensen neer op het Johanna Westerdijkplein.

Dinsdag maakte het OM bekend dat begin maart een anonieme schriftelijke melding bij de politie binnenkwam, waarin werd gewaarschuwd dat de verdachte van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. Volgens het OM is de politie deze melding gaan onderzoeken, en is ook de AIVD erbij gehaald.

Nu blijkt dus dat de inhoud van het briefje op moment van overleg niet bekend was bij zowel de burgemeester als bij de Hoofdofficier van Justitie en het Hoofd van de Politie. 'De inhoud van het briefje was ten tijde van het driehoeksoverleg niet bekend. De inhoud is pas na 5 mei naar buiten gekomen', aldus het OM.



Wisselende verklaringen

Volgens het OM heeft Malek F. verwisselende verklaringen afgelegd. 'We kunnen hierdoor dus nog niets zeggen over het motief', aldus het Openbaar Ministerie.

