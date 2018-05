Deel dit artikel:











Man hoort hulpgeroep, gaat kijken en wordt neergestoken Foto: John van der Tol

DELFT - Een 23-jarige man uit Delft is vorige week neergestoken in Rotterdam. Dit gebeurde toen hij afkwam op hulpgeroep uit de bosjes in het Prinsenmolenpark. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

Het slachtoffer liet tussen 21.45 en 22.45 uur in het park zijn hond uit, toen hij het hulpgeroep hoorde. Toen hij ging kijken, werd hij verrast door een man die direct op hem instak. De Delftenaar liep verwondingen op in zijn gezicht, armen, rug en borst. Hij wist zich los te worstelen en kon zelf een ziekenhuis bereiken. De politie is op zoek naar de dader, die na het steekincident wegrende. De verdachte is ongeveer 1,80 meter lang en wordt 30 jaar oud geschat. Hij droeg witte sportschoenen, een grijze sportbroek en een grijze trui.