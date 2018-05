Politiebaas Paul van Musscher: Bevindingen onderzoek briefje Malek F. niet goed verwerkt

DEN HAAG - Dat het briefje waarin wordt gewaarschuwd voor terroristische plannen van Malek F. niet bekend was bij de top van de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Den Haag komt door een menselijke fout. 'De bevindingen van het onderzoek zijn niet in het systeem verwerkt', verklaart Paul van Musscher, hoogste baas van de Politie Eenheid Den Haag woensdag tegenover Omroep West.

Malek F. stak op Bevrijdingsdag drie mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Burgemeester Krikke zei snel na het incident dat de verdachte bekend was om zijn verwarde gedrag. 'Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt', aldus de burgemeester. Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat begin maart een anonieme schriftelijke melding bij de politie was binnengekomen, waarin werd gewaarschuwd dat de verdachte van plan zou zijn een terroristische daad te plegen. Volgens het OM is de politie deze melding gaan onderzoeken, en is ook de AIVD erbij gehaald.

Over de mededeling van Krikke enerzijds en deze mededeling van het Openbaar Ministerie anderzijds is nu veel ophef ontstaan. 'Het is een ongelukkige fout dat die melding niet goed geregistreerd werd, maar het is wel zeer serieus onderzocht en zelfs met de AIVD (inlichtingsdienst; red.) besproken', aldus Van Muscher. 'Als er wel registratie had plaatsgevonden, had de afhandeling van het incident exact hetzelfde geweest. We hadden alleen eerder geweten dat die melding in maart er was.'





Motie van wantrouwen tegen burgemeester

De PVV in de Haagse gemeenteraad dient donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, een motie van wantrouwen in tegen Krikke. De partij is van mening dat de burgemeester heeft gelogen toen ze zei dat de man enkel bekend was als 'verward'. Van Musscher stelt nu dat die andere informatie wel bij de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie bekend was, maar niet bij de top van deze organisaties. 'Dat kwam pas later naar boven, waardoor er gezegd werd: 'Voor wat we op dit moment weten, is er niks anders bekend.' En dat klopte ook. Pas nadat op 5 mei het onderzoek startte, kwam dit naar boven. Omdat een van de onderzoekers dit aangaf.'

In een verdere toelichting stelt de politiebaas: 'Het onderzoek naar die anonieme melding (het briefje; red.) behelst ook een verhandeling in het Veiligheidshuis (ambtelijke samenwerking van onder meer de gemeente, de politie, het OM, Reclassering Nederland en een aantal GGZ-instellingen; red.). Daarin vonden we geen enkele bevestiging van terroristische gedragingen. Louter ernstige verwardheid en de man zat vast in een GGZ-instelling. We hebben dus als politie alles gedaan wat rechtstatelijk mocht en nodig was.'



Waarom waren ze niet op de hoogte?

Zowel Krikke, Van Musscher als hoofd van het Openbaar Ministerie Bart Nieuwenhuizen hebben nu wel uit te leggen dat ze niet op de hoogte waren van het briefje en het onderzoek. Dat zij niet door hun ambtenaren op de hoogte werden gesteld, of die informatie hebben kunnen zien door een menselijke fout, kan worden uitgelegd als een doodzonde, waarvoor zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

