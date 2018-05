'Wij schamen ons', burgemeester Lenferink door het stof vanwege containerwoningen

LEIDEN - Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft dinsdagavond namens het college zijn excuses aangeboden voor de fouten die er zijn gemaakt bij de bouw van tijdelijke containerwoningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen. Vijf uur eerder stapte verantwoordelijk wethouder Roos van Gelderen al op, omdat ze onvoldoende draagvlak bij de gemeenteraad voelde om zelf het debat over de woningen te voeren. De containerwoningen gaan Leiden 1,2 miljoen meer kosten dan eerder begroot.

‘Hier schaamt het hele college zich voor’, zei Lenferink dinsdag in de Leidse raadzaal. ‘Dit had niet mogen gebeuren. Het is fout gegaan, heel erg fout gegaan.’ PvdD en Partij Sleutelstad (PS) vonden dat het hele college dan maar zou moeten opstappen. Harbert van der Kaap (PvdD) zei hierover: ‘Het college spreekt met één mond. Nu heeft het college gekozen om te zwijgen met één mond.’

Lenferink kon zich niet vinden in de woorden van de PvdD en PS. Hij zei dat het klopt dat het college met één mond spreek en gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt, maar dat wethouder Van Gelderen leiding gaf aan dit project en een zelfstandige rol had. Wel vindt hij het te betreuren dat Van Gelderen is opgestapt. Geëmotioneerd zei hij daarover: ‘Ik vind dit lastig. Ik heb acht jaar lang goed kunnen samenwerken met wethouder Van Gelderen.’



Kop van Jut

Een overgrote meerderheid van de Leidse partijen vond het jammer dat Van Gelderen nog voor het debat over de tekorten op de bouw van de containerwoningen opstapte. Ze hadden liever met de verantwoordelijk wethouder zelf over de kwestie gesproken. Dit is enigszins tegenstrijdig aan de woorden die Van Gelderen bij haar vertrek zelf nog uitsprak. Volgens haar was er niet genoeg draagvlak bij in de raad om die avond nog naar de Leidse raadzaal te gaan. Ze zou dan slechts gaan fungeren als de ‘kop van Jut’.

Politiek verslaggever Leendert Beekamn ziet het opstappen van Van Gelderen als een manier om het toekomstig college niet te beschadigen. Bij het dossier waren meerdere wethouders betrokken. Twee daarvan, van de PvdA en D66, keren terug in het nieuwe college.

LEES OOK: Containerwoningen in Leiden het 'mooiste gebouw van de hele Kooi'