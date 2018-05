Deel dit artikel:











Alphenaar vast voor bedreiging, nepvuurwapen en mes aangetroffen (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn is een man aangehouden omdat hij iemand zou hebben bedreigd. De politie besloot maandagavond zijn huis in de wijk Kerk en Zanen te doorzoeken vanwege de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen.

Meerdere agenten en een politiehond zijn de woning binnengegaan. Een nepvuurwapen en een valmes zijn daar in beslag genomen. De verdachte van de bedreiging was niet thuis, maar hij werd op een andere plek aangehouden.