De anonieme waarschuwing over de plannen van Malek F., de gebeurtenissen op een rij

DEN HAAG - Begin maart kreeg de politie een brief dat de verdachte van de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag, Malek F. (31), plannen had om een aanslag te plegen. Nu blijkt dat niemand van de top van het Openbaar Ministerie (OM), de gemeente en de politie op de hoogte was van deze waarschuwing. Een tijdlijn van de gebeurtenissen.

03 februari 2018:

Malek F. draait door in zijn huis in het centrum van Den Haag. Hij gooit zijn huisraad uit het raam. Volgens getuigen draait hij harde Arabische muziek en roept meerdere keren Allahoe akbar. De Syriër wordt afgevoerd naar een opvang voor verwarde personen. Zeker tot begin maart zit hij verplicht in een GGZ-instelling, daarna wordt hij ambulant behandeld.

maart 2018:

Er komt een anonieme tip binnen over Malek F. In een brief in slecht geschreven Engels wordt gewaarschuwd dat hij plannen heeft voor een aanslag.





maart 2018:

De tip wordt onderzocht door deskundigen van de gemeente. En door partijen die samenwerken in het Veiligheidshuis. Ook de AIVD wordt op de hoogte gebracht. Uit het onderzoek komt 'geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar dit (is) ook niet uitsluiten.'

5 mei 2018:

Rond drie uur begint Malek F. in te steken op mensen op het Johanna Westerdijkplein. Hij maakt drie slachtoffers. Kort daarna wordt hij overmeesterd door de politie.

5 mei 2018:

Rond zeven uur laten de autoriteiten weten dat de verdachte bij hen bekend is 'vanwege verward gedrag', en dat ze op dit moment geen signalen hebben dat er meer speelt. De verklaring is opgesteld namens de 'driehoek'. Daarin zitten de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoogste baas van de Politie Eenheid Den Haag.

7 mei 2018:

Burgemeester Krikke bezoekt twee slachtoffers in het ziekenhuis. In een verklaring zegt ze over het onderzoek het volgende: 'We hebben zaterdag na overleg met politie en OM open en zorgvuldig gecommuniceerd wat op dat moment bekend was.'

7 mei 2018:

Diezelfde dag komt ook het Openbaar Ministerie met een mededeling. Het OM onderzoekt of F. mogelijk handelde vanuit een terroristisch motief.

15 mei 2018:

Het OM komt opnieuw met een bericht. Daarin maakt het bekend dat er gewaarschuwd is voor F. en dat de tip onderzocht is. In het persbericht is ook te lezen waarom F. toen niet is opgepakt: 'Alleen een anonieme melding (zonder verdere bevestiging uit onderzoek) is onvoldoende om iemand aan te houden. De man was op het moment van de melding opgenomen in de GGZ-instelling.' Ook meldt het OM dat het motief van F. nog niet is vastgesteld omdat de verdachte wisselende verklaringen aflegt en er verder geen concrete aanwijzingen, zoals een afscheidsbrief zijn gevonden. Ook is de daad niet opgeeist.

16 mei 2018:

Vandaag blijkt nu dat de informatie over het onderzoek naar F. de top van het OM, politie en gemeente nooit heeft bereikt. Door een menselijke fout is het niet goed geregistreerd.