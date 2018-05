Janneke maakt Goudse grachten schoon met haar surfplank

GOUDA - Een bijzonder gezicht in de grachten van Gouda. Janneke Smits maakt sinds april iedere week de grachten van Gouda peddelend schoon op haar surfplank. Terwijl ze staand op haar surfplank over het water drijft, pakt ze met een grote lange grijparm het afval uit de grachten.

Janneke's actie is een uitvloeisel van Right to Challenge: in Gouda mogen bewoners met goede ideeën die pitchen bij de gemeente. Als die er iets in ziet, mogen de bewoners taken overnemen. Smits mag nu betaald de grachten schoonmaken.

In december heeft Janneke het idee gedropt bij de gemeente. Ook Cyclus, het afvalverwerkingsbedrijf van Gouda, ging akkoord met het idee. De Goudse, die een Stand up paddling (SUP)-school runt, maakt nu acht uur per week de grachten schoon. 'Het is natuurlijk geweldig om te doen én nuttig,' zegt Janneke over haar werk.



Grote schoonmaak

Met haar SUP peddelt ze de ene ochtend door de binnenstad, de andere morgen door de singels. 'Het is vooral zwerfafval wat ik tegen kom. Maar een enkele keer ook dode beesten. Dat is minder....' Het idee om dit te gaan doen, ontstond toen Janneke met haar SUP-klas door Gouda voer en ze zich ergerde aan het vuil dat in het water ligt. 'Geen uithangbord voor Gouda.'

