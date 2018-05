Haagse Zuiderpark hang- en slaapplek voor tientallen daklozen: ‘Drugsnaalden liggen in de bosjes'

DEN HAAG - Tientallen dak- en thuislozen hangen overdag rond in het Zuiderpark in Den Haag. Ze gebruiken drugs en drinken alcohol. Ook overnachten veel daklozen 's nachts op geïmproviseerde slaapplekken in de bosjes. Het zorgt voor vervuiling van het park en overlast. We vinden regelmatig drugsspuiten tussen de struiken', zegt Rene Rienan van het groenonderhoud van de Haeghe Groep.

Elke dag stroomt een deel van het Zuiderpark vol met dak- en thuislozen. Ze zitten op picknickbankjes of langs de waterkant rondom de vijvers en drinken halve liters bier of roken een joint. 'Ik ben hier elke dag', vertelt een van hen. 'Ik zit liever hier dan ergens op straat ofzo.'

Hij is niet de enige die dagelijks rondhangt in het park. 'Bijna vijftig procent van de mensen die je hier ziet, is dakloos', zegt hij. 'We blijven de hele dag in het park en gaan rond zeven of acht uur naar de daklozenopvang in de Zilverstraat om te slapen en te eten. Maar heel veel mensen blijven ook slapen in het park. Zij riskeren een boete van 150 euro want het mag niet.'



Veel afval

De resten van deze illegale overnachtingen zijn goed zichtbaar. Op meerdere plekken in de bosjes zijn open plekken die lijken omgevormd tot woonkamers, waarbij boomstammen dienen als bank. Ook zijn er geïmproviseerde bedden gemaakt van oude kleden. Rondom deze plekken ligt veel afval: lege blikken bier, plastic flessen, oude fietsen en vieze, witte doekjes.

'Elke maand treffen wij hier tenten aan', zegt Rene Rienan. Hij werkt bij het groenonderhoud van de Haeghe Groep van de gemeente Den Haag en hij heeft de taak om een deel van het Zuiderpark schoon te houden. 'Daklozen verblijven hier overdag en overnachten in de bosjes. Ze gebruiken veel drugs en drank. Wij blijven zitten met de ellende want wij vinden regelmatig drugsspuiten en zilverpapiertjes die ze nodig hebben als ze drugs gebruiken.'



Agressief

Bezoekers van het park voelen zich onveilig, zegt Rienan. 'Een hoop mensen zijn bang en worden uitgedaagd. Ik merk ook vaak dat sommige groepen daklozen agressief zijn. Als ze zich in de bosjes ophouden, dan blijven we uit de struiken. Maar ja.. dan vervuilt het bos nog erger.'

Rienan erkent dat het lastig is om het probleem aan te pakken. 'Het park is 24 uur per dag toegankelijk en dan krijg je dit. Maar de politie en de gemeente zitten er ook mee in hun maag. Want als je ze wegstuurt, waar blijven ze dan? Dan gaan ze de wijken in en dat is ook weer niet de bedoeling.'

