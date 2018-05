Deel dit artikel:











Man die beschoten werd door politie had niets met overval Jumbo te maken Schoten gelost bij overval op supermarkt Jumbo aan de Vrijheidslaan in Delft. (Foto: Regio15)

DELFT - De man die dinsdagavond na een overval bij de Jumbo-supermarkt in de Vrijheidslaan in Delft werd beschoten door agenten had niets met de overval te maken. Dat laat de politie weten.

De overval vond plaats rond 21.30 uur. Een gemaskerde man bedreigde de caissières met een vuurwapen. Na een greep uit de kassa ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor. Hij verdween richting de Buitenhofdreef. Personeelsleden gingen de man achterna, maar verloren hem uit het oog. Agenten die op de melding reageerden, zagen vlak bij de supermarkt een man wegrennen die leek te voldoen aan het opgegeven signalement. Tot drie keer toe eisten agenten de man zich over te geven. Dat negeerde hij. Na drie waarschuwingsschoten werd gericht geschoten op zijn onderbeen. Hij werd hierbij niet geraakt, maar stopte wel. Daarop kon hij in de Mozartlaan worden aangehouden.

Signalement In het politiebureau bleek dat deze man niets met de overval te maken had. De politie onderzoekt waarom hij dan wegrende. De daadwerkelijke overvaller is een blanke man van ongeveer 1,90. Hij wordt 20 tot 30 jaar oud geschat en droeg een donkere jas met capuchon.